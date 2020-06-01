Несовершеннолетняя девочка спаслась из пожара в Златоусте

Ребенок выбил окно и выбрался из горящего дома.

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В частном секторе Златоуста выгорел жилой дом. Во время происшествия в доме находилась несовершеннолетняя девочка, внучка хозяйки здания. Девочка поняла, что дом горит и приняла решение незамедлительно покинуть дом.

«Она мне позвонила, сказала: „Бабушка, у тебя дом горит. Я выбила окошко и выскочила на улицу“. Никто не знает из-за чего загорелось, приборы все были выключены. Не думаю, что это может быть поджог, ко мне все хорошо здесь относятся. Скорее всего, проводка», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ хозяйка сгоревшего дома.

Огонь уничтожил строение практически полностью. Выгорели стены и крыша, пострадало имущество внутри дома и припаркованный во дворе автомобиль. Кроме девочки, внутри дома больше никого не было, животные гуляли на улице, поэтому во время пожара никто не пострадал.