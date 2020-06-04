Лесники Челябинской области получили новые «Таблетки»

Автомобили помогут в борьбе с пожарами.

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Южноуральские лесники получили новые машины. Они понадобятся им для борьбы с природными пожарами. УАЗы, известные в народе как «таблетки» или «буханки» имеют ряд преимуществ. Такие автомобили могут доставить лесников через препятствия к самому очагу пожара. Новые модели стали еще лучше, говорят водители. Один из них — сотрудник пластовского лесничества Петр Кухарев.



«Очень ими довольны. Машина новая. Хороший двигатель стоит сейчас. Рулевое управление очень легкое и маневренное. Проходимая машина. За счет гидравлического ручного управления машина очень легкоуправляемая»,— отметил сотрудник Пластовского лесничества Петр Кухарев.

УАЗы модели 390945 «Фермер» отличаются от стандартной «таблетки» не только обновленными «внутренностями», но и формой. Кузов укорочен в два раза, задняя часть заменена на вместительный тентованный багажник. Новые автомобили отправятся в районы с самой сложной пожароопасной обстановкой — Брединский, Красноармейский, Аргаяшский, Сосновский.

«Сейчас уже можно сказать что пожароопасный сезон у нас проходит. Но есть у нас уже и цифры. Если взять аналогичный период прошлого года, то в прошлом году у нас было в 2 раза больше пожаров, и в 4 раза больше по площади. Поэтому можно сказать, что машины которые мы получили в прошлом году уже были применены в действие»,— подчеркнул первый заместитель начальника Главного управления лесами Валерий Нигматулин.

Внутри автомобиля есть инструменты, необходимые лесникам при тушении пожаров. В кузове поместилась мобильная цистерна для воды, несколько ранцев, лопаты, топоры. Отметим, новые машины были закуплены в рамках нацпроекта «Экология». Все автомобили выпускают на южноуральских предприятиях.