Несколько квартир жилого дома и одна палата ГКБ № 2 требуют капитального ремонта после взрыва кислородных баллонов

Корреспондент медиахолдинга ОТВ посетил пострадавшие здания.

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ГКБ № 2 на сегодняшний день, 2 ноября, все ещё полностью пустует после взрыва кислородных баллонов, произошедшего 31 октября. Ковидный госпиталь опустел в считанные минуты благодаря слаженным действиям врачей и спасателей. При этом многие попросту не успели забрать свои вещи.

Медперсонал, который вернулся в больницу для ликвидации последствий взрыва, продезинфицировал и упаковал личные вещи для передачи в ковидные базы, куда перевели пациентов из ГКБ № 2. Первую партию, к слову, уже отправили в прошедшее воскресенье.





В больнице полностью сгорела одна палата на третьем этаже, а также ближайший к эпицентру взрыва приёмный покой — кабинет инфекциониста. В течение трёх недель здесь всё приведут в порядок — именно такой срок дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также вчера были проведены все замеры и дефектовка помещений ГКБ. Сегодня привезут окна для установки.





К слову, палаты, где имеется кислородная развязка, не пострадали. Как и не пострадал реанимационный блок — он находится на другой стороне здания.





Несколько печально выглядят сгоревшие квартиры в жилом доме по проспекту Ленина, 82А. В одном из трёх наиболее пострадавших помещений проживает семья преподавателей ЮУрГУ. В настоящее время они ютятся у знакомых. Подрядчик уже заменил выбитые стеклопакеты на новые.





Всего же капитальный ремонт требуется в пяти квартирах. С жильцами согласуют отделочные материалы, которые будут аналогичны утраченным. К примеру, если на полу был положен ламинат — точно такой же будет восстановлен.

Ремонт ждёт и фасад жилого дома, который также пострадал после пожара. Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») по факту возгорания баллонов с кислородом. Дело на контроль поставил глава СК РФ Александр Бастрыкин.