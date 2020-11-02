В ГКБ № 1 находится 61 пациент из пострадавшей от взрыва ГКБ № 2

Узнать о состоянии больных можно по номерам телефонов больницы.

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61 пациент из пострадавшей от взрыва баллонов с кислородом ГКБ № 2 сейчас находятся в первой городской больнице Челябинска. Один из них, как передали пресс-службе ГКБ № 1, находится в отделении реанимации терапевтического корпуса, другие — в хирургическом корпусе.



«Трое пациентов пребывают в реанимационном отделении на масках неинвазивной вентиляции, состояние 57 пациентов оценивается как стабильное. Пациенты обеспечены необходимыми лекарствами и лечением, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородом», — рассказали сайту «Первый областной» а пресс-службе ГКБ № 1.

Более подробно узнать о состоянии пациентов можно по телефонам хирургического и терапевтического корпусов больницы.

Хирургический корпус, стол справок: +7 (351) 728-20-22, все дни с 8:00 до 17:00; +7 (351) 728-48-69 (с 12:00 до 14:00).

Терапевтический корпус, стол справок: +7 (351) 728-49-18; реанимационное отделение: 8-929-238-65-84; 1-е инфекционное отделение: 8-929-238-65-59; 2-е инфекционное отделение: 8-929-238-81-36; 3-е инфекционное отделение: 8-922-717-77-63.

«Принести передачи можно в любой день. В терапевтический корпус — с 11:00 до 13:00, в хирургический корпус — с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00», — добавили представители больницы.

Напомним, взрыв кислородных баллонов в ГКБ № 2 прогремел в минувшую субботу, 31 октября. По факту инцидента Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Глава СК России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.