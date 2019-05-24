Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 +0.07 71.84 0
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Отвалившееся колесо иномарки травмировало челябинку

Отвалившееся колесо иномарки травмировало челябинку

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе.
сегодня в 12:18
  |  Происшествия

Отвалившееся колесо иномарки стало причиной травмы жительницы Челябинска. Дорожный инцидент произошел в четверг утром, 23 мая, на улице Горького, 21. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска, колесо оторвалось от автомобиля «Хонда», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

При движении произошло отсоединения колеса, в результате чего колесо выкатилось на полосу встречного движения и повредило двигающейся автомобиль «Лада Ларгус», после чего колесо изменило траекторию движения и совершило наезд на пешехода, стоящего на трамвайной остановке. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Стоящая на остановке 33-летняя женщина по итогам аварии получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение.

В госавтоинспекции напомнили, что самовольные изменения в конструкцию машины могут привести к трагическим последствиям.

Общество
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
22.05.2019
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
Происшествия
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
22.05.2019
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
Происшествия
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
21.05.2019
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
Происшествия
Девушку и парня госпитализировали после ДТП в центре Челябинска 9 мая
13.05.2019
Девушку и парня госпитализировали после ДТП в центре Челябинска 9 мая
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
«Хендай» сбил школьницу на спуске в Челябинской области
сегодня в 15:16
«Хендай» сбил школьницу на спуске в Челябинской области
Общество
Алексей Текслер узнал, как проходит ремонт дорог, лично от рабочих
сегодня в 14:55
Алексей Текслер узнал, как проходит ремонт дорог, лично от рабочих
Спорт
Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями прошел в Челябинске
сегодня в 14:39
Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями прошел в Челябинске
Общество
Челябинцы отметят День славянской письменности и культуры
сегодня в 14:28
Челябинцы отметят День славянской письменности и культуры
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России
сегодня в 14:23
Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в России
Происшествия
Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске
сегодня в 14:17
Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске
Общество
Челябинцев приглашают присоединиться к общегородскому крестному ходу
сегодня в 13:48
Челябинцев приглашают присоединиться к общегородскому крестному ходу
Общество
Высадить деревья взамен спиленных на улице Дарвина поручил Алексей Текслер
сегодня в 13:47
Высадить деревья взамен спиленных на улице Дарвина поручил Алексей Текслер
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6