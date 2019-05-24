/ Отвалившееся колесо иномарки травмировало челябинку

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе.

Отвалившееся колесо иномарки стало причиной травмы жительницы Челябинска. Дорожный инцидент произошел в четверг утром, 23 мая, на улице Горького, 21. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска, колесо оторвалось от автомобиля «Хонда», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

При движении произошло отсоединения колеса, в результате чего колесо выкатилось на полосу встречного движения и повредило двигающейся автомобиль «Лада Ларгус», после чего колесо изменило траекторию движения и совершило наезд на пешехода, стоящего на трамвайной остановке. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Стоящая на остановке 33-летняя женщина по итогам аварии получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение.

В госавтоинспекции напомнили, что самовольные изменения в конструкцию машины могут привести к трагическим последствиям.