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/ «Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа

«Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа

Сам исполнитель просил отпустить фанатов с пиротехникой в руках.
сегодня в 15:59
  |  Происшествия

Концерт рэп-исполнителя Макса Коржа запомнился в Челябинске задержанием фанатов. Сразу 6 человек увезли из дворца спорта «Юность» на полицейских машинах. Причиной стал так называемый движ, который сопровождает все выступления этого исполнителя. На концертах Коржа принято слэмиться, скандировать кричалки, поднимать яркие плакаты, а иногда и зажигать файеры. Из-за последних на фанатов и среагировали правоохранители, обеспечивавшие безопасность мероприятия.

В отдел полиции были доставлены 6 человек. Все они совершеннолетние жители Перми. Молодые люди поджигали файеры на концерте. Задержанные были опрошены, составленные материалы переданы в Госпожнадзор. Именно он наказывает за нарушение правил пожарной безопасности. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Как рассказали сайту «Первый областной», движ на концертах Коржа устраивают регулярно. Все для поддержки атмосферы. Участие в нем принимают в основном приезжие фанаты. Для Челябинска это была молодежь из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Уфы.

У данного исполнителя (Макса Коржа — прим. авт.) есть большое количество движей — движ Екб, движ СПБ, движ Краснодар и многие другие. Эти движы созданы для поддержки атмосферы на концертах: слэм, кричалки, плакаты и другие идеи. Почти на каждом концерте есть файеры, и этот был не исключением. Зажигали их раза 3−4. Раньше уже были случаи такой реакции со стороны полиции. В этот раз наших ребят забрали в самом начале концерта. Хотя они их даже не поджигали, просто подняли с пола, куда их бросили горящими. Макс просил, чтобы их отпустили, но полиция действовала самостоятельно. Потом все было мирно. — прокомментировала сайту «Первый областной» участница движа.

Фанаты после концерта активно делились в соцсетях видео. Судя по кадрам, участники движа серьезно подошли к делу. У них было большое количество пиротехники, которая освещала все помещение. По словам находившихся рядом, файеры сильно дымили.

Добавим, что участники движа заранее договаривались между собой о поездке на концерт. В их группе в соцсетях собиралась «непобедимая уральская туса». Выезд назвали самым массовым. Однако действия «тусы» с охраной и правоохранителями, дежурившими на концерте, не согласовывались. От этого и возникло недопонимание.

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