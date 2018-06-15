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Смотрите прямую трансляцию концерта Олега Митяева

Ильменский фестиваль пройдет в режиме онлайн на 1obl.tv
сегодня в 08:05
  |  Культура

Сегодня, 15 июня, первые гости Ильменского фестиваля авторской песни прибыли к месту проведения. Мероприятие традиционно проходит на свежем воздухе, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Заядлые «ильменщики» уже готовят свои палатки и ждут начал выступлений.

Утверждена программа мероприятия. На главной сцене пройдут конкурс авторской песни, концерты «Виват, Ильмены!», «Неформатные наши», «Ильменский звездопад», а также концерт лауреатов и дипломантов «Ильмен-2018». Лесная сцена организует поэтический турнир, концерт с участием российских ансамблей.

Полная программа Ильменского фестиваля доступна здесь.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на фестивале, есть возможность увидеть происходящее на главной сцене. Сайт «Онлайн ТВ» проведет трансляцию самого яркого выступления — барда Олега Митяева. Смотрите за ходом концерта здесь. Выступление состоится 16 июня. Начало в 19:00.

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