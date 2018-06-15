Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.25 -0.87 73.56 -0.58
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия

Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия

Череда концертов бардовской песни стартовала.
сегодня в 18:33
  |  Культура

Организаторы 42-го Ильменского фестиваля принимают гостей. Сегодня вечером, 15 июня, на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом состоится открытие и первый концерт «Звезды авторской песни». Любители бардовской песни прибыли на площадку на сутки раньше: еще накануне ранним утром начали появляться первые палаточные лагеря.

Мы приехали заранее, чтобы занять место, подготовится немного, чтобы все было готово к приезду остальных. У нас очень большая компания, приезжают друзья из Самары и Москвы, мы собираемся на Ильменке уже около 15 лет, поем песни у костра. Мы готовы к любой погоде — взяли с собой куртки, плащи, резиновые сапоги. — поделился гость фестиваля Виктор Квасов.

Концерты приглашенных звезд и конкурсантов фестиваля будут проходить на главной и лесной сценах. Обе площадки готовы к концертам.

Большую часть оборудования завезли вчера, часть работ сделали, сегодня уже будем продолжать подготовительные работы. Уже вечером обе сцены полноценно будут работать. — пояснил начальник узла связи лесной сцены Александр Сапожников.

Самый масштабный концерт начнется в 21:00 в субботу, 16 июня. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь. Сайт «Онлайн ТВ» проведет трансляцию, которая начнется в 19:00. Наблюдать за концертом можно здесь.

Культура
Смотрите прямую трансляцию концерта Олега Митяева
сегодня в 08:05
Смотрите прямую трансляцию концерта Олега Митяева
Происшествия
«Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа
  
04.06.2018
«Непобедимую уральскую тусу» увезли в полицию с концерта Коржа
Общество
Челябинские фанаты Эдиты Пьехи не могут вернуть деньги за вновь отмененный концерт
21.05.2018
Челябинские фанаты Эдиты Пьехи не могут вернуть деньги за вновь отмененный концерт
Общество
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует Первомай
01.05.2018
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует Первомай
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Движение транспорта в Челябинске ограничили до конца года
сегодня в 19:13
Движение транспорта в Челябинске ограничили до конца года
Общество
Спецслужбы Челябинска посчитали убытки после вызова лжеминера
сегодня в 19:02
Спецслужбы Челябинска посчитали убытки после вызова лжеминера
Спорт
Сборная Уругвая вырвала победу на «Екатеринбург-Арене»
сегодня в 18:55
Сборная Уругвая вырвала победу на «Екатеринбург-Арене»
Культура
Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия
сегодня в 18:33
Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия
Спорт
В Екатеринбурге толпы футбольных фанатов следят за исходом матча
сегодня в 18:20
В Екатеринбурге толпы футбольных фанатов следят за исходом матча
Общество
Депутат помог маленькой челябинке пройти курс лечения стоимостью полмиллиона рублей
сегодня в 18:16
Депутат помог маленькой челябинке пройти курс лечения стоимостью полмиллиона рублей
Общество
8-месячная девочка, которой мужчина проломил череп, оправлена в приют
сегодня в 17:56
8-месячная девочка, которой мужчина проломил череп, оправлена в приют
Спорт
Лемур Спартак будет «съедать футбольные команды» перед началом матчей
  
сегодня в 17:10
Лемур Спартак будет «съедать футбольные команды» перед началом матчей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6