/ Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия

Череда концертов бардовской песни стартовала.

Организаторы 42-го Ильменского фестиваля принимают гостей. Сегодня вечером, 15 июня, на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом состоится открытие и первый концерт «Звезды авторской песни». Любители бардовской песни прибыли на площадку на сутки раньше: еще накануне ранним утром начали появляться первые палаточные лагеря.

Мы приехали заранее, чтобы занять место, подготовится немного, чтобы все было готово к приезду остальных. У нас очень большая компания, приезжают друзья из Самары и Москвы, мы собираемся на Ильменке уже около 15 лет, поем песни у костра. Мы готовы к любой погоде — взяли с собой куртки, плащи, резиновые сапоги. — поделился гость фестиваля Виктор Квасов.

Концерты приглашенных звезд и конкурсантов фестиваля будут проходить на главной и лесной сценах. Обе площадки готовы к концертам.

Большую часть оборудования завезли вчера, часть работ сделали, сегодня уже будем продолжать подготовительные работы. Уже вечером обе сцены полноценно будут работать.

— пояснил начальник узла связи лесной сцены Александр Сапожников.

Самый масштабный концерт начнется в 21:00 в субботу, 16 июня. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь. Сайт «Онлайн ТВ» проведет трансляцию, которая начнется в 19:00. Наблюдать за концертом можно здесь.