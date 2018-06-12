/ Усиленные наряды полицейских следят за порядком в Челябинской области

На Южном Урале празднуют День России.

Сотрудники полиции приступили к охране общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий. Правоохранители дежурят в скверах, парках и на площадях. Перед этим сегодня, 12 июня, для них провели специальный инструктаж.

У сотрудников полиции проверили состояние форменного обмундирования, знание нормативно-правовых актов, наличие служебных удостоверений и жетонов. Особое внимание личного состава было акцентировано на вежливом и корректном общении с гражданами. Также до сотрудников ОВД доведен алгоритм действий по охране общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. — уточнили ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще до начала мероприятий территории осмотрели специалисты-кинологи. Вблизи мест проведения торжеств выставлены посты ГИБДД. Участие в охране порядка принимают Управление Росгвардии, представители местных администраций, добровольных народных дружин, общественных советов, казачества и частных охранных предприятий.