/ Немощную пенсионерку ударил и швырнул в снег водитель маршрутного такси

Агрессивный мужчина отказался разговаривать с пожилой женщиной и другими пассажирами.

Пожилая пассажирка маршрутки не смогла доехать до своей остановки. Внезапно озверевший водитель ворвался в салон, потащил пенсионерку к выходу и выбросил ее в снег. Как говорят очевидцы произошедшего, пассажирка даже не смогла поговорить с мужчиной. От испуга она побледнела и ослабла, так что идти за ним сама не могла.

Очевидцы добавляют, что им водитель не объяснил причину такого поведения. На предложения оплатить проезд, если пенсионерка не смогла сделать это сама, не отреагировал, и продолжил гнать по своему маршруту № 300 из Сосновского района в Челябинск.

Я знаю, что бабушка какая-то оказала пенсионерке помощь, посадила на 44 автобус. Все произошло примерно в 14:50, а помощь оказали только в 15:20. Человек пожилой валялся в снегу, другого слова не могу подобрать. А водитель сейчас ездит безнаказанный. Я пообщалась с людьми, которые ездят часто с этим водителем, детей в ту же маршрутку сажают. Сказали, что у него было иногда неадекватное поведение, но не до такой степени. Он выбросил бабушку, а сверху рукой по голове ударил. Я обратилась в полицию, как только приехала в Челябинск. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица Полина Казанцева.

Несмотря на то, что маршрутка ехала из Сосновского района, заявление приняли в Челябинске.

Заявление по факту произошедшего зарегистрировано, проводится проверка. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сайт «Первый областной» попытался связаться с организацией, обслуживающей маршрут № 300. Комментарий по инциденту получить не удалось. Собеседник сослался на отсутствие руководства, уполномоченного обсуждать такие вопросы.