Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.29 -0.24 75.39 -0.36
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 10:39
ОТВ и «Трактор» запускают новогоднюю акцию «Тайный Санта»
Участвовать можно с 1 декабря.
/ Немощную пенсионерку ударил и швырнул в снег водитель маршрутного такси

Немощную пенсионерку ударил и швырнул в снег водитель маршрутного такси

Агрессивный мужчина отказался разговаривать с пожилой женщиной и другими пассажирами.
сегодня в 16:25
  |  Происшествия

Пожилая пассажирка маршрутки не смогла доехать до своей остановки. Внезапно озверевший водитель ворвался в салон, потащил пенсионерку к выходу и выбросил ее в снег. Как говорят очевидцы произошедшего, пассажирка даже не смогла поговорить с мужчиной. От испуга она побледнела и ослабла, так что идти за ним сама не могла.

Очевидцы добавляют, что им водитель не объяснил причину такого поведения. На предложения оплатить проезд, если пенсионерка не смогла сделать это сама, не отреагировал, и продолжил гнать по своему маршруту № 300 из Сосновского района в Челябинск.

Я знаю, что бабушка какая-то оказала пенсионерке помощь, посадила на 44 автобус. Все произошло примерно в 14:50, а помощь оказали только в 15:20. Человек пожилой валялся в снегу, другого слова не могу подобрать. А водитель сейчас ездит безнаказанный. Я пообщалась с людьми, которые ездят часто с этим водителем, детей в ту же маршрутку сажают. Сказали, что у него было иногда неадекватное поведение, но не до такой степени. Он выбросил бабушку, а сверху рукой по голове ударил. Я обратилась в полицию, как только приехала в Челябинск. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица Полина Казанцева.

Несмотря на то, что маршрутка ехала из Сосновского района, заявление приняли в Челябинске.

Заявление по факту произошедшего зарегистрировано, проводится проверка. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сайт «Первый областной» попытался связаться с организацией, обслуживающей маршрут № 300. Комментарий по инциденту получить не удалось. Собеседник сослался на отсутствие руководства, уполномоченного обсуждать такие вопросы.

Происшествия
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
05.10.2018
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
Происшествия
Нетрезвый хулиган из Челябинска ударил горничную в гостинице Приморья
25.09.2018
Нетрезвый хулиган из Челябинска ударил горничную в гостинице Приморья
Происшествия
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца 18+
  
11.09.2018
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца 18+
Происшествия
Магнитогорца ударили велосипедом после замечания о неаккуратной езде
18.08.2018
Магнитогорца ударили велосипедом после замечания о неаккуратной езде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
28 сейвов Антона Худобина помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»
сегодня в 21:34
28 сейвов Антона Худобина помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»
Хоккей
«Трактор» открывает выездную серию матчем против «Авангарда». Текстовая трансляция
сегодня в 21:20
«Трактор» открывает выездную серию матчем против «Авангарда». Текстовая трансляция
Общество
Минздрав рассказал россиянам, что можно есть на Новый год
сегодня в 20:21
Минздрав рассказал россиянам, что можно есть на Новый год
Общество
Много золота, серебра и прическа «пальма»: Александр Васильев рассказал о модных трендах на Новый год
сегодня в 19:04
Много золота, серебра и прическа «пальма»: Александр Васильев рассказал о модных трендах на Новый год
Хоккей
Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 22 матчей
сегодня в 18:14
Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 22 матчей
Происшествия
Врачей, оставивших умирать пациента в коридоре, подозревают в преступной небрежности
сегодня в 17:54
Врачей, оставивших умирать пациента в коридоре, подозревают в преступной небрежности
Общество
Скоро все россияне будут работать 6 дней в неделю
сегодня в 17:49
Скоро все россияне будут работать 6 дней в неделю
Общество
Главную елку Челябинска привезли на площадь Революции
сегодня в 17:42
Главную елку Челябинска привезли на площадь Революции
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6