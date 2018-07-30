/ Водитель «Нексии» насмерть разбился в лобовом столкновении с «ГАЗелью»

48-летний мужчина потерял управление и сам вылетел под колеса грузовика.

Накануне, 29 июля, в Ленинском районе Магнитогорска произошла смертельная авария. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. По предварительным данным, 48-лений погибший мужчина стал зачинщиком столкновения между «Нексией» и грузовиком. После удара обе машины загорелись.

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Деу Нексия», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель 2818» под управлением мужчины 1986 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте. Его тело извлекли прибывшие на место сотрудники эксттренного ведомства.

Выезжала 23 пожарно-спасательная часть двумя отделениями. Специалисты производили деблокировку погибшего и смыв топлива. — сообщили в ФГКУ «2ОФПС по Челябинской области».

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, по данному факту идет проверка.