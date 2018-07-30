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/ В челябинских офисах Сбербанка впервые начали использовать дистанционный сурдоперевод

В челябинских офисах Сбербанка впервые начали использовать дистанционный сурдоперевод

Клиентов с нарушениями слуха будут обслуживать менеджер и переводчик жестового языка по видеосвязи.
сегодня в 10:02
  |  Общество

С июля этого года в трех отделениях Сбербанка в Челябинске запустили сервис дистанционного видеосурдоперевода. Теперь переводчики русского жестового языка в дистанционном режиме, через видеосвязь, будут помогать менеджерам Сбербанка обслуживать клиентов с нарушениями слуха.

Новый формат обслуживания значительно упрощает получение нужных финансовых услуг и оформление документов для данной категории населения. Через специальное приложение на планшете к диалогу подключается квалифицированный сурдопереводчик, который напрямую общается с клиентом и помогает ему выстроить диалог со специалистом банка.

Воспользоваться новым сервисом жители Челябинска с нарушениями слуха могут в одном из трех офисов Сбербанка, расположенных в центре, на северо-западе и в Ленинском районе города. Адреса офисов — проспект Ленина, 38, Комсомольский проспект, 61 и улица Агалакова, 38. Сурдоперевод доступен в режиме работы отделений — шесть дней в неделю — за исключением воскресных и праздничных дней.


Первый в России проект по оказанию адресных услуг для людей с нарушениями слуха Сбербанк реализовал вместе с Диспетчерским центром ООО «Сурдофон», заключив соответствующий договор. Это федеральная компания с большим опытом обслуживания глухих и слабослышащих граждан в России и странах ближнего зарубежья. Сурдопереводчики диспетчерского центра являются сотрудниками российских научно-образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой специалистов в области русского жестового языка. Кроме Челябинска, сервис дистанционного сурдоперевода для клиентов Сбербанка реализуется еще в 23 городах России.

Люди с инвалидностью нуждаются в повышенном внимании. И Сбербанк совместно с партнером постарался организовать все таким образом, чтобы наши особенные клиенты чувствовали себя более комфортно при посещении банка и могли без коммуникативных сложностей решить нужный вопрос или получить банковскую услугу. Я рад, что Челябинск тоже вошел в список городов, где доступен этот уникальный в своем роде сервис.

— рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Сбербанк — первая в России финансовая организация, которая предложила своим клиентам сервис дистанционного видеосурдоперевода. Напомним, что в рамках проекта «Особенный банк», который стартовал в 2016 году, Сбербанк ставит своей целью адаптировать все без исключения продукты, устройства самообслуживания и офисы для клиентов с инвалидностью.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 148 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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