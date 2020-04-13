Неизвестный в маске и с топором напал на аптеку на ЧМЗ

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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В Челябинске неизвестный мужчина с топором и в медицинской маске напал на аптеку. Преступление произошло в ночь на воскресенье, 12 апреля.



Информация о произошедшем появилась на одной из закрытых страниц в Инстаграме. На видеозапись попал весь эпизод. Мужчина зашёл в аптеку, практически сразу достал из-под куртки топор и начал громить витрину. Затем он вытащил из-под кассы ящик и пытался открыть его. В этот момент в зал зашла провизор, тогда злоумышленник принялся угрожать ей топором, но отвлёкся, что дало женщина возможность спрятаться в подсобке. После этого преступник попытался вскрыть ящик, но не смог этого сделать, спрятал топор под куртку и ушёл.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску «Первому областному» подтвердили факт происшествия. Сейчас преступника ищут оперативники.