Аптеки Троицка обвинили в отсутствии парацетамола

Лекарство входит в список препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

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В Троицке Челябинской области аптеки обвинили в отсутствии парацетамола. Факт отсутствия лекарства был установлен во время проверки аптек прокуратурой Троицка. Отметим, что препарат входит в список лекарств, необходимых для оказания медпомощи.

«В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“ аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный Правительством Российской Федерации и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нескольким аптекам были вынесены постановления, согласно которым они должны устранить нарушения и закупить данный препарат для того, чтобы обеспечить доступ жителям Троицка к лекарству.