В МЧС рассказали, какие маски следует носить больным коронавирусом

Также в ведомстве посоветовали правильные респираторы для тех, кто контактирует с заболевшими.

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Всё больше и больше людей в России заболевают коронавирусом. Многие люди носят защитные медицинские маски, чтобы не заразиться. А какие маски следует носить заражённому коронавирусом человеку? Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, передают «РИА Новости».

Так, если признаки заболевания вирусом уже проявляются, чтобы защитить окружающих и тех, кто ухаживает за больным, необходимо носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха. Это маски классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. В исключительных случаях допускается применение одноразовых медицинских масок, чтобы выделения при кашле или чихании локализовались на внутренней стороне и не попадали во внешнюю среду. Однако такую маску необходимо как можно скорее выбросить.

«Нельзя все время носить одну и ту же маску, даже многоразовую, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя»,— рассказали в ведомстве.

Также сотрудники МЧС дали советы тем, кто ухаживает за больными коронавирусом.

«При контакте с больным коронавирусом желательно использовать респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки. Эффективность защиты органов дыхания в этих респираторах достигает 99%. После окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки»,— добавили в ГУ МЧС России.

Кроме того, там напомнили, что здоровым людям надевать защитную маску в целях профилактики следует в местах массового скопления и в общественном транспорте. На улице надевать маску не стоит.