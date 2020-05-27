Более 60 ударов топором: суд вынес приговор жительнице Миасса, напавшей на своего обидчика

Пьяная женщина поссорилась с мужчиной.

Послушать 00:00

В Миассе суд вынес приговор 36-летней Евгении П. Женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Инцидент произошел 29 декабря 2019 года. Пьяная женщина поссорилась с потерпевшим, потому что днем этого же дня он применил насилие к ней и ее близким людям. Желая причинить обидчику боль, она вооружилась кухонным топором. Обухом топора подсудимая нанесла мужчине не менее 25 ударов по спине, 6 — по бедрам, 11 — по коленям. Также она не менее 12 раз ударила его по голове, около 7 раз — по шее, не менее 5 раз — по кистям. Наносить удары она прекратила лишь после приезда полицейских.

Свою вину жительница Миасса признала, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«Смягчающими обстоятельствами послужили: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, активное способствование расследованию преступления, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, желание возместить причиненный потерпевшему имущественный и моральный вред, мнение потерпевшего о снисхождении, наличие несовершеннолетнего ребенка и болеющей матери, ослабленное состояние здоровья», — пояснили в пресс-службе Миасского городского суда.

Добавим, что Евгения П. положительно характеризуется, не состоит на учете у нарколога и имеет постоянное место жительства. С учетом всех обстоятельств женщине назначено наказание в виде двух лет исправительной колонии общего режима.