Неизвестный с гранатой в руке напал на отделение Сбербанка

К счастью, попытка ограбления не увенчалась успехом.

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В Челябинске мужчина совершил вооруженное нападение на одно из отделений Сбербанка. При попытке ограбления мужчина вел себя агрессивно и угрожал, требуя деньги. Присутствующие там граждане разглядели в руках оружие, похожее на гранату. Но неожиданно что-то пошло не так, и злоумышленник убежал в неизвестном направлении. Инцидент произошел в отделении на Свердловском проспекте.

«Злоумышленниками была предпринята неудачная попытка ограбления офиса Сбербанка по адресу Свердловский проспект, 10. Денежные средства не похищены, клиенты и сотрудники банка не пострадали. Банк оказывает содействие правоохранительным органам», — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

По факту происшествия проводится проверка.