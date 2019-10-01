90-летний южноуралец обвиняет банк в хищении его средств

Мужчина уже 7 лет пытается доказать, что банк незаконно закрыл его счета.

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Южноуралец Виктор Трофимов уже много лет пытается добиться справедливости: по его словам, банк незаконно присвоил его денежные средства. Несколько лет назад после тяжелой болезни Виктор Трофимов решил продать свой дом. Вырученные от продажи недвижимости деньги он положил в банк на несколько разных счетов, но когда решил проверить их состояние, оказалось, что денег на них нет.

«Сотрудники банка, якобы, увидели в местной газете некролог посвященный полному тезке Виктора Трофимова и закрыли счета», — рассказывает сайту «Первый областной» Виктор Трофимов.

Как отмечают специалисты, закрыть счета на основании некролога банк не мог.

«Здесь ситуация выглядит иначе: нотариус отправляет запрос банку о наличии счетов и вкладов. Их перечисляют нотариусу, он распределяет между наследниками. Из-за ошибки нотариуса могло такое произойти», — рассказал сайту «Первый областной» юрист, глава антикризисного финансового центра Вячеслав Курилин.

Помочь Виктору Трофимову вызвался депутат государственной думы Анатолий Литовченко. Пенсионер обратился в его приемную, когда приехал в Челябинск.

«Меня удивило, что он отправлял запросы в надзорные ведомства, но не получал ответов. Я приму все меры, постараюсь подключить руководителей всех ведомств», — сообщил сайту «Первый областной» Анатолий Литовченко.

Совместными усилиями им предстоит выяснить, кто виновен в списании средств со счетов пенсионера.