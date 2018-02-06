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/ «Не верили, что может произойти». Глава СК заявил об осведомленности школ о готовящихся нападениях

«Не верили, что может произойти». Глава СК заявил об осведомленности школ о готовящихся нападениях

Александр Бастрыкин связал три январских нападения с сайтами о насилии.
сегодня в 16:24
  |  Общество

Администрация школ и некоторые родители знали о готовящихся январских нападениях. Инциденты с нападениями школьников в Перми, Челябинской области и Улан-Уде прошли с промежутками в несколько дней. Подростки, по версии главы Следственного комитета, действовали после посещения сайтов о так называемых колумбайнерах.

Во всех трех случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло. Все три случая связаны с тем, что ребята входили на сайты с соответствующими направленностями. Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей. — заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, 19 января, в одной из школ Улан-Удэ произошло нападение. 9-классник вооружился «коктейлем Молотова» и топором. От его рук пострадали, по предварительной информации, пять человек — ученики 7 класса и учитель. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, мотивы и полные обстоятельства происшествия выясняются.

Конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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