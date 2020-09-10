Неизвестный напал на главу Кусинского района

Из-за полученных травм руководитель не вышел на работу.

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В Кусе было совершено нападение на главу района Юрия Лысякова. По предварительным данным, инцидент произошел возле здания местной администрации.

Автомобиль проехал по ноге Лысякова, затем вышел водитель и нанес ему травмы. Глава района обратился за медицинской помощью, а также написал заявление в полицию. По подозрению в нападении задержан местный житель.

«По данному заявлению проводится проверка», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что в администрации Кусинского района сообщили, что глава в настоящее время находится на больничном.