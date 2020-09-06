Мошенница похитила деньги в кредитной организации в Кусе

Возбуждено уголовное дело.

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В Кусе Челябинской области местная жительница прибыла в одну из кредитных организаций, чтобы взять займ. Желаемое женщина получила. А вместе с тем попала под уголовное дело. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о хищении денежных средств в районное отделение полиции обратился представитель кредитной организации. Он сообщил, что при оформлении кредита местная жительница указала ложные сведения о месте работы и доходе. Забрав деньги в размере более 5 тысяч рублей, женщина скрылась.

«В ходе проведения необходимых мероприятий подозреваемая была задержана. Ей оказалась жительница Кусы 1983 года рождения. В её отношении отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации „мошенничество“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.