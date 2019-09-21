Неизвестный начал разбирать забор возле правительства области в Челябинске

Несколько секций ограждения оказались сняты с петель.

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В Челябинске неизвестный мужчина начал демонтаж забора возле здания областного правительства. Фотографиями, на которых сегменты ограждения лежат на асфальте, разместили в социальных сетях местные жители. В комментариях к посту челябинцы активно обсуждают данное происшествие.

«Челябинские мужики настолько суровы!», — пишет пользователь Лариса Никонова.

На месте происшествия уже работают правоохранительные органы.

«Зарегистрировано обращение по факту повреждения сегмента забора. На месте работают сотрудники полиции, которые в данный момент опрашивают граждан, в том числе и мужчину, который, предположительно, мог повредить забор», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.