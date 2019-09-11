Подрядчик, испортивший памятник Ленину в центре Челябинска, не сможет исправить дефекты

Госкомитет по охране объектов культурного наследия до сих пор ждет документы, без которых нельзя приступать к гарантийным работам.

Послушать 00:00

Компания, ответственная за некачественный ремонт памятника Ленину на площади Революции, не может приступить к выполнению гарантийных работ. Директор Алексей Плещивых подрядной организации утверждает: летом прошлого года, когда был дан старт реставрационным работам, обнаружилось, что для качественного ремонта будет необходимо провести дополнительные работы в основании памятника.

«По предварительным оценкам требовалось демонтировать не менее 80 тонн старого советского бетона так, чтобы не повредить основной постамент. Это, естественно, потребовало увеличения сроков работ. Но затем 27 июля, по требованию госкомитета по охране памятников на основании заявления художника Валерия Малецкого и директора ООО „Уральский художественный фонд и производственные мастерские“ Евгения Усатова, они были остановлены. Валерий Малецкий и Евгений Усатов не ознакомились с проектом и не вникли в суть проблемы, но написали жалобы в госкомитет, который и обязал авторов проекта провести независимую экспертизу. Она установила, что работы можно продолжать», — рассказал Алексей Плещивых.

В августе того же года, по словам директора подрядной организации, рабочей группой гордумы Челябинска было принято решение о возобновлении работ. Это привело к тому, что ремонт памятника подрядчику пришлось заканчивать зимой. По этой причине пострадало качество.

«В данный момент проведены рабочие встречи по памятнику с привлечением всех ответственных сторон, и составлен акт с указанием всех замечаний. Сейчас мы ждем разрешение от госкомитета по охране памятников. Мы готовы приступить к работе в течение двух дней после его получения», — добавил Алексей Плещивых.

Подрядчик пообещал устранить все недочеты в течение одного или двух месяцев. Александр Баландин, исполняющий обязанности председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия, усомнился реальности указанных сроков. Дело в том, что подрядкая организация до сих пор не предоставила в госкомитет необходимые документы.

«Мы направили им письмо с требованием указать, какие дефекты они собираются устранять, а также технологию проведения работ. Это требование законодательства по проведению работ на памятниках культурного наследия. Нам ничего не предоставили. Руководитель организации был у нас в пятницу, мы ему повторили эту информацию, но до сих пор нам ничего не предоставлено», — рассказал Александр Баландин.

Александр Баландин также отметил, что в ходе предыдущего ремонта подрядчик также игнорировал необходимость предоставления правильно оформленной документации о проделанных работах. Теперь для получения разрешения на ремонт компании предстоит пройти проверку документов.

«Нам должны прислать документы, мы их проверим, привлечем специалистов. После этого будет принято решение. Если они их не пришлют, то мы не выдадим разрешение для проведение работ, а также мы обратимся в министерство культуры Российской Федерации, которое будет рассматривать вопрос об отзыве лицензии у организации на проведение таких работ. У нас есть замечания и выводы от общественников, которые мы также отправим туда», — добавил Александр Баландин.

Напомним, что в августе этого года в социальных сетях стали появляться фотографии последствий ремонта памятника Ленину на площади Революции. Горожане заметили серьезные дефекты на недавнем ремонте: стыки, как и сами плиты, в некоторых местах дали трещины.