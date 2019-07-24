Заседание Правительства Челябинской области пройдёт в прямом эфире

На собрании Алексей Текслер рассмотрит 34 проблемных вопроса региона.

Сегодня, 24 июля, глава региона Алексей Текслер проведёт традиционное заседание Правительства Челябинской области.

В рамках заседания парламентарии рассмотрят тридцать четыре проблемных вопроса. Дело коснётся ситуации на рынке труда и проекта «Сохранение Лесов» регионального масштаба.

В обязательном порядке обсудят и несколько постановлений Правительства Челябинской области, которые нуждаются в доработке. В их числе постановления о развитии спорта в регионе, обеспечении общественного порядка и субсидировании программ развития агропромышленного комплекса.

Вопрос финансового перераспределения коснётся нескольких сфер, а именно субсидий на территориальное облагораживание объектов коммунального хозяйства на 2019 год и финансирования института казачества на 2019-2020.

В конце заседания главе региона представят доклад о признании некоторых постановлений Правительства Челябинской области утратившими силу. Само собрание вы можете посмотреть в прямом эфире на сайте 1obl.tv.

