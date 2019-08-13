Алексей Текслер ищет нового министра в Правительство Челябинской области

Им может стать любой компетентный житель региона.

Начался конкурс на должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Кандидаты должны будут пройти три этапа: заочный, тестирование и собеседование.

Первый этап уже стартовал: для участия в нем необходимо лично подать заявление, анкету, копии документа об образовании, трудовом стаже и удостоверения личности в управление госслужбы и противодействия коррупции правительства Челябинской области. Претенденты, которых отберут, пройдут тестирование, по итогам которого составят рейтинг приглашенных на индивидуальное собеседование кандидатов.

«Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области будем выбирать по конкурсу, это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала», — подчеркнул глава региона.

Первый этап завершится 23 августа. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие степень магистра/специалиста, а также опыт работы в схожих организациях.