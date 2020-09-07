Неизвестные застрелили краснокнижного лебедя в Челябинской области

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Послушать 00:00

Браконьеры обстреляли краснокнижного лебедя на берегу озера Акман вблизи поселка Правда (Варненский район, Челябинская область). Свидетелями стали местные жители, которые сообщили о происшествии егерю.

Инцидент произошел в понедельник, 31 августа. К ситуации подключились сотрудники регионального Минэкологии. Они предполагают, что лебедя могли застрелить жители Миасса, которые приехали в Варненский район на открытие сезона охоты. На месте специалисты ведомства обнаружили останки птицы, после чего вызвали полицейских.

«По факту незаконной охоты специалистом министерства направлено заявление в полицию. На данный момент уголовное дело не возбуждено, проводится доследственная проверка», — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, за добычу животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность по ч. «в» ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В Челябинской области обитают лебеди шипун и кликун, охота на них полностью запрещена.