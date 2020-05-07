Краснокнижные лебеди вернулись на Таганай спустя полвека

Грациозных птиц удалось сфотографировать на Тесьминском водохранилище.

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Сотрудники нацпарка «Таганай» поделились фотографиями, на которых по глади Тесьминского водохранилища грациозно плавают пара лебедей-шипунов. Удивительно, но птицы подпустили к себе человека достаточно близко: фото получилось сделать с 20 метров. Как признались авторы снимка, самец, тем не менее, был явно недовольен проявленным к ним вниманием.

«В последний раз птиц на водохранилище видели больше 50 лет назад. В семидесятых годах прошлого века местные браконьеры застрелили нескольких лебедей, оставшиеся улетели, но осенью, по пути на юг, вернулись и сделали несколько кругов над водой, будто прощаясь с убитыми родичами. И вот чета шипунов вновь присматривается к водоему», — рассказали в парке.

В нацпарке «Таганай» также отметили, что водохранилище очень подходит шипунам в качестве места обитания: здесь неглубоко, берега покрыты густой растительностью и много пищи. Этот вид лебедей занесен в Красную книгу Челябинской области.