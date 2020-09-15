Лебеди поселились в устье реки Сак-Элги в Челябинской области

Птицы оценили результат очищения реки, над которым уже несколько лет работает Минэкологии.

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Несколько лет назад министерство экологии Челябинской области начало решать задачу по очищению реки Сак-Элга. И уже сейчас виден результат: в устье водоёма поселились лебеди.

Всё началось с того, что текущая по территории Карабаша Сак-Элга сильно загрязняла единственный источник питьевой воды в Челябинской области — Аргазинское водохранилище. В 2018 году в рамках проекта «Сохранение источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации» построили канал для отвода чистого стока реки в Киалим и Миасс, в обход Карабаша. А в конце 2019 года в устье Сак-Элги завершили строительство гидроботанической площадки, представляющей из себя мелководный пруд с высшей водной растительностью. Именно эта площадка очищает оставшийся сток реки, и именно там в этом году поселились лебеди.

«Расчёты показывают, что итогом проекта станет сокращение загрязнения Аргазинского водохранилища в десятки раз. Эффект от реализации мероприятий налицо. Для сравнения: по итогам 2017 года, согласно данным Росгидромета, в районе плотины Карасёвского пруда превышения по меди составляли в среднем 36 ПДК, по цинку — 67 ПДК. Сейчас эти показатели снизились в 5-7 раз»,— рассказали в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

По словам экспертов, это только начало, и максимального снижения концентрации вредных веществ можно достичь в течение двух лет. Но уже сейчас результат работы гидроботанической площадки очевиден. Да и семейство лебедей вряд ли поселилось бы в непригодной для жизни воде. А птицы провели там целое лето.