Спасенного на Южном Урале краснокнижного лебедя-шипуна отправят в Башкирию

Такое решение приняли в Минэкологии региона.

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Лебедь-шипун, спасенный на Южном Урале прошлой осенью, отправится в Башкирию. Его поместят в сад культуры и отдыха им. Аксакова в Уфе. Руководство парка попросило передать краснокнижную птицу, написав письмо на имя губернатора Алексея Текслера.

«Директор парка рассказал, что в 2006 году по инициативе президента Республики Башкортостан в парк были завезены лебеди-шипуны. За эти годы редкие птицы полюбились горожанам, стали местной достопримечательностью. Однако один лебедь умер, и руководство готово разместить у себя другого лебедя», — пояснили в пресс-службе Минэкологии региона.

Питомцу создадут все необходимые условия: как на озере, так и в вольере. Кроме того, за птицей будет ухаживать специальный работник. Лебедя будут содержать в естественной среде обитания.

Напомним, молодого лебедя нашли в деревне Малая Ультрякова (Аргаяшский район). Местный житель заметил у него поврежденное крыло. Птицу забрали специалисты, и до настоящего момента она проживала в приюте «Спаси меня».