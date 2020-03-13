Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Челябинск

На месте работает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

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О якобы минировании самолета, вылетевшего 13 марта из Москвы в Челябинск сообщили телеграмм-каналы. В настоящее время официальной информации по данному факту нет.

Однако по информации собственного источника сайта «Первый областной», в аэропорт Челябинска направились сотрудники силовых служб.

О причинах произошедшего на данный момент не известно. Но существуют две версии: минирование или захват воздушного судна.

Добавим, что в СМИ также появились сообщения о подобных ЧП в других городах, например, в Иркутске.

По данным РБК самолет успешно приземлился в аэропорту Челябинска. По предварительным данным, это была массовая рассылка