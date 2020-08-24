Неизвестные разгромили нацпарк «Зигальга»

Сейчас их ищет полиция.

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В национальном парке Южного Урала «Зигальга» сегодня, 24 августа, утром сотрудники обнаружили неладное: неизвестные устроили погром на границе охраняемой территории, между поселками Тюлюк и Александровка.

Как рассказали в администрации нацпарка, было повреждено пять информационных аншлагов. И теперь полиция будет разбираться, кому и зачем понадобилось крушить таблички.

«По факту проводится административное расследование. На месте правонарушения побывала полиция, идёт опрос свидетелей», — сообщили в национальном парке «Зигальга».

Кроме того, администрация парка утверждает, что «крушителям» также придется возместить ущерб, нанесенный «Зигальге».

Напомним, что нацпарк «Зигальга» создается по поручению президента Владимира Путина. Совсем скоро там будет построен новый мост, который увеличит приток туристов.