Новый вход в нацпарк «Зигальга» появится в поселке Тюлюк

Оттуда будут начинаться маршруты к основным достопримечательностям.

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В поселке Тюлюк Челябинской области появится новый вход в национальный парк «Зигальга». Именно здесь до конца 2020 года расположат новый кордон. Строительство хозяйственных построек уже стартовало.

«Чуть позже бригада рабочих займётся возведением ещё одного дома. Основные элементы кордона планируется сдать до конца года», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка.

Новый выход в национальный парк позволит сразу выходить на маршруты, которые ведут к основным достопримечательностям. Среди них и гора Поперечная, расположенная поперек плато хребта Зигальга.

Кроме того, нацпарк «Зигальга» был исключен их охотничьих угодий.

«Национальный парк — это территория с особыми условиями. Здесь действуют жесткие правила посещения. Напоминаем об этом всем жителям. Особенно охотникам и туристам. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, исправительные работы и другие меры административной и уголовной ответственности. Особенно строго преследуется охота, которая на территории парка считается незаконной», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

На территорию национального парка нельзя проходить с оружием и орудиями охоты, а также находиться с собаками без привязи или вольера.