Через реку Юрюзань в поселке Тюлюк строят переправу

Завершить работы планируют уже к следующей неделе.

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В поселке Тюлюк Челябинской области полным ходом идет возведение переправы через реку Юрюзань. Работы ведутся в рамках развития инфраструктуры национального парка «Зигальга».

«Настил сооружения длиной более 80 метров будут удерживать две опорные металлические башни на противоположных берегах реки и несколько стальных тросов», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка.

Строительство планируют закончить за грядущие выходные. После того, как переправа будет завершена, по ней посетители национального парка смогут удобнее попадать на его территорию. До этого через Юрюзань в «Зигальгу» можно было попасть только переходя реку вброд.