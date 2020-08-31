На территории «Зигальги» ввели заповедный режим

Соответствующее Положение подписали в Минюсте.

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Положение о национальном парке «Зигальга» зарегистрировали в министерстве юстиции Российской Федерации. Это значит, что на территории парка вводится заповедный режим, а вместе с ним и ряд ограничений, который позволит сохранить уникальную природу Южного Урала.

«В частности, на территории „Зигальги“ запрещается заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд), охота, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, нахождение с оружием, орудиями охоты и вылова»,— уточнил директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

Однако, несмотря на введение Положения и установки дифференцированного режима охраны, на территории «Зигальги» можно будет вести научные работы, экомониторинг, проводить природоохранные и противопожарные мероприятия, а также мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рекреационной зоне будут развивать экологический туризм, благодаря которому любой желающий сможет насладиться уникальной природной Челябинской области: увидеть древнеледниковые ландшафты, краснокнижные растения и животных, а также насладиться видом гор.

В ближайшее время о Положении и о том, что запрещено делать на территории заповедного парка, расскажут жителям приграничных с «Зигальгой» посёлков Тюлюк, Верх-Катавка, Меседа и Александровка.