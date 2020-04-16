Неизвестные похитили более ста тысяч рублей у двух жителей Копейска

Потерпевших ввели в заблуждение, и они сами передали данные банковских карт.

Послушать 00:00

Два жителя Копейска потеряли более 100 тысяч рублей, став жертвами телефонных мошенников. Мужчина и женщина сообщили им персональные данные с банковских карт, из-за чего и лишились средств.



Потерпевшие обратились в МВД Копейска. 50-летний мужчина и 59-летняя женщина рассказали, что мошенники похитили деньги с их карт. Злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что якобы с карт потерпевших пытаются снять деньги мошенники.

«Они объяснили гражданам, чтобы сохранить деньги, необходимо назвать код, который придет в SMS-сообщении, после чего средства будут переведены на резервный счет, что и сделали потерпевшие лишившись тем самым 32000 и 73000 рублей соответственно. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратилась в полицию», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам двух преступлении в полиции возбудили уголовные дела по части 2 статьи «Мошенничество» УК РФ. Перступникам грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут злоумышленников.

Напомним, что настоящие представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, или предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. В случае, если «сотрудник банка» предлагает сделать это, в полиции рекомендуют немедленно прекратить разговор.