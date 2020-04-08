Мошенники на 200% активизировались в Челябинской области на самоизоляции

О криминогенной ситуации в регионе рассказал Алексей Текслер.

Послушать 00:00

На заседаниях оперативного штаба при губернаторе представители ГУ МВД России по Челябинской области ежедневно докладывают о криминогенной ситуации в регионе. Так, режим самоизоляции способствовал значительному снижению числа ряда преступлений и правонарушений. Сказалось на этом и привлечение большего количества сотрудников полиции и Росгвардии к охране общественного порядка.

«За последнюю неделю, когда мы ввели наиболее жесткий режим самоизоляции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось число поступивших в дежурные части сообщений о преступлениях на 5 процентов, сократилось число ДТП на 60 процентов и число погибших и пострадавших соответственно в этих ДТП. Сократилось на 83% число возбужденных уголовных дел, по сути по всем составляющим», — привел статистику Алексей Текслер.

В то же время губернатор озвучил и шокирующую цифру. На 200 процентов выросло число сообщений от жителей о том, что они стали жертвами мошенников, в том числе в интернете и по телефону. Алексей Текслер призвал жителей к бдительности, а также попросил обо всех подобных случаях сразу сообщать в полицию.