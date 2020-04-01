Миасские мошенники прикидываются волонтерами

Таким образом злоумышленники пытаются обмануть пенсионеров.

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Миассе злоумышленники начали представляться волонтерами от социальной службы. Мошенники пользуются тем, что многим одиноким пенсионерам в режим самоизоляции необходима помощь в покупке продуктов и медикаментов, а для этого к ним приходят волонтеры.

Жителей города просят быть предельно внимательными и проверять документы у тех, кто к ним приходит. Также надо помнить, что волонтер должен быть одет в синюю манишку с надписью «волонтер» и гербом города, иметь при себе бейдж с именем и должностью.

«Если одиноко проживающие граждане в чём-то сомневаются, они могут ещё раз позвонить на горячую линию, ещё раз уточнить, кто конкретно к ним вышел. Если вдруг есть такие сомнения. Ему конкретно назовут фамилию человека, который отправился по этому адресу», — сообщает корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель Главы Миасса по социальным вопросам Данила Михеев.

Прежде чем открыть дверь волонтеру, обязательно убедитесь, в том, что он пришел из комплексного центра, который принимает заявки от пожилых граждан.