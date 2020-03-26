Челябинские пенсионеры передавали деньги новосибирскому мошеннику

Мужчина представлялся их близким родственником.

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Пожилые жители Челябинска вновь стали жертвами мошенников. На этот раз пенсионерам звонил якобы родственник и просил денег, чтобы выйти из трудной ситуации. Отзывчивые горожане, конечно же, не оставляли «родного человека» в беде.

Известно, что житель Новосибирской области 1973 года рождения, звонил на стационарные телефоны преимущественно пожилых челябинцев в ночное время суток и, воспользовавшись их замешательством, представлялся близким родственником. Входя в доверие, мужчина говорил, что попал в беду и для разрешения ситуации ему срочно нужна финансовая помощь.

Большинство пенсионеров попались на уловку мошенника и согласились дать необходимую сумму. Тогда мужчина посылал курьера, который даже не подозревал о том, что становился соучастником. Тот забирал деньги и переводил их по указанному мошенником номеру.

«На данный момент установлено, что мужчина причастен к пяти эпизодам, общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Полицейским предстоит установить причастность задержанного к другим мошенническим эпизодам. На данный момент он заключён под стражу.