/ Неизвестные отстреливают собак в Верхнем Уфалее

Случай получил огласку в социальных сетях.



Собаку с оранжевым дротиком в шее, лежащую прямо на проезжей части заметили жители города Верхний Уфалей в Челябинской области. Видео, на котором запечатлено умерщвленное животное, лежащее на дороге, появилось сегодня, 2 марта в одной из групп в социальных сетях.



- Вот так вот у нас собак убивают в Уфалее. Смотрите, дротик. В шее. Вот такая вот агрессивная, злая была собака. Лежит днем, на проезжей части, дети ходят мимо трупа. Вот такое вот веселье. - комментирует произошедшее автор видео.

Напомним, аналогичный случай отстрела диких собак был и в другом городе Челябинской области - в Каслях. Там местные жители были также возмущены отстрелом бродячих животных в городе. Позже ситуацию на личный контроль взяли депутат Государственной Думы Владимир Бурматов и представители Общественной палаты области.