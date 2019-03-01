/ В Каслях больше не будут усыплять бездомных собак

В городе разработают новое техзадание, включающее гуманный отлов животных.





Представители Общественной палаты Челябинской области, в рамках «Дня региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области» провели выезд в Касли. Одной из тем для обсуждения стал отстрел собак в городе.

Рабочая группа ОП по проблемам безнадзорных животных провела две встречи по регулированию численности собак в городе. Поводом для поднятия темы стал инцидент, который произошел в прошлую пятницу, 22 февраля, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Общественной палаты. По словам местных жителей, они стали свидетелями отлова собак с применением дротиков. Горожане выступили против умерщвления четвероногих животных и попросили найти более цивилизованный способ решения проблемы.

Администрация города заявила, что к отстрелу не имеет никакого отношения и обещала исправить техническое задание, включив в него гуманный отлов. При этом прежний контракт был расторгнут.

Переговоры с главой Каслинского района Игорем Колышевым прошли успешно. Нас услышали, поняли и пошли на встречу. Глава действительно заинтересован в том, чтобы изменить ситуацию. Он сам предложил создать НКО, которое бы содействовало в решении проблем с животными, тем более, что в Каслях есть волонтеры, готовые помочь в поиске хозяев для четвероногих. Прозвучала инициатива подумать над созданием приюта.— цитирует пресс-служба Общественной палаты члена рабочей группы ОП Полину Прийменко.

Напомним, что ранее ситуацию в Каслях под личный контроль взял депутат Государственной думы России Владимир Бурматов. Также по факту жестокого обращения с животными проводится проверка полиции.