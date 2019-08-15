В Златоусте пытаются спасти от сноса газопровод

Ветку строят с массовыми нарушениями.

Жители поселка Закаменка уже два года добиваются, чтобы в их дома пришло голубое топливо. Часть людей даже вложили в проект деньги и сделали пристрои для отопительных систем. По частному сектору проложили трубы, но они стоят без дела уже два года. Собственникам все равно приходится отапливать дома углем и дровами.

«По проекту получились очень большие отклонения. Из 24 километров газопровода только 9 прошли по земле, указанной в проекте. Остальное зашло на огороды людей. Но жители не подписали бумаги, что согласны с расположением»,— рассказала жительница «7-го жилучастка», депутат горсобрания Любовь Бабушкина.

Этим летом местные власти провели независимый аудит проекта. Он показал серьезные нарушения. Подать газ можно, но только под ответственность подрядчика. А он требует за это доплаты в 30 миллионов. Власти города с этим не согласны. Чиновники не планируют демонтировать трубы и готовы обращаться в суд, чтобы обязать подрядчика исправить все недочеты.

«Возможна одна ситуация: подрядчик скажет завтра: „Хорошо, я подаю газ“. Люди его получат, дальше мы дорабатываем в рабочем порядке. Это было бы оптимальное, рациональное, правильное решение в интересах жителей. Если все-таки эта история затянется до судов, то когда людям ждать газ?»— прокомментировал глава Златоуста Вячеслав Жилин.

Ранее руководство региона требовало пустить топливо в Закаменку до 1-го сентября. Добавим, что сейчас долг Златоуста за газ уже составляет полмиллиарда рублей.