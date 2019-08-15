Пассажиры бежали с экстренно севшего самолета так, что теряли обувь

В результате происшествия пострадало несколько человек.

Сегдня, 15 августа, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку. По предварительным данным, борт, вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей птиц, после чего в правом двигателе началось возгорание. Самолет пришлось экстренно посадить прямо в поле.

«Только взлетели и сразу начало трясти, сразу начал трещать, как мне кажется, левый двигатель. Мы сидим в панике, не понимаем, что происходит, а потом сразу начинаем лететь вниз и приземляемся на кукурузное поле. Нам сказали «бегите как можно дальше, у меня в процессе слетел ботинок, я не стала его поднимать. Я видела, что дымился правый трап, но возгорания не было», — рассказала для Телеканала 360° пассажир самолета.

Во время экстренной посадки пострадало несколько человек, всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

«В 7:10 поступили первый пострадавшие. Мы сейчас находимся в больнице Раменского, и на данный момент поступило 29 пострадавших, из них 10 детей. Все с ушибами разных областей: головы, шеи, конечностей. Сейчас госпитализирована только одна пострадавшая — взрослая женщина. Она находится в удовлетворительном состоянии, все необходимые обследования проведены. Она получает медицинскую помощь, в том числе помощь психолога», — прокомментировала ситуацию и. о. министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Отметим, что по факту аварийной посадки самолета СК возбудил уголовное дело.