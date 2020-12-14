Неизвестного с ножом задержали полицейские в Челябинске

Мужчина был арестован после инцидента в детской библиотеке № 13.

В Челябинске возле детской библиотеки полицейские задержали неизвестного мужчину с окровавленным ножом. Ранее, как сообщает Telegram-канал Mash, задержанный пытался свести счёты с жизнью прямо в учреждении. Инцидент произошёл в понедельник, 14 декабря, в Металлургическом районе города.

Сообщается, что неизвестный пришёл в учреждение и начал наносить себе порезы. В итоге челябинцы вызвали полицию, от которой мужчина убежал через чёрный ход. Уже на улице его заметили другие горожане. Они же, встревожившись, начали интересоваться происходящим у здания детской библиотеки № 13.

«Всем привет. Кто знает, что случилась по Шоссе металлургов, 53а? Много полиции и „скорая“, где запасная дверь библиотеки. На снегу много крови», — пишут подписчики в сообществе «Подслушано ЧМЗ».

Мужчина проигнорировал требование сотрудников УМВД России по Челябинску бросить опасный предмет на землю и начал двигаться в сторону полицейских. Не остановился он и после предупредительного выстрела.

«Пресекая противоправное деяние, один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников ОВД никто из граждан не пострадал. С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу. До прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. Отметим, что по информации Telegram-канала Mash, мужчина, пришедший в библиотеку, ранее сбежал из туберкулёзного центра, где получил положительный результат теста на коронавирус.