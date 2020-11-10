В Челябинске девочка выдумала нападение с ножом из-за сломанного самоката

Школьница боялась наказания родителей.

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В Челябинске выяснилось, что нападение на семилетнюю девочку не совершалось. Ранее школьница сообщила родителям, что неизвестный гонялся за ней с ножом.

Отец школьницы рассказал, что, по словам дочери, мужчина подкараулил ее во дворе по улице Артиллерийской, затем гонялся за ней с ножом. Девочка якобы сбежала от преступника. Родители ребенка обратились в полицию с заявлением, правоохранители выяснили, что никакого нападения не было.

«В полиции провели проверку, в ходе которой факт нападения на девочку не подтвердился. Установлено, что девочка выдумала эту историю, так как сломала самокат», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Оказалось, что школьница сама упала с самоката и побоялась признаться в этом родителям.