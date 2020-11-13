За нанесение ножевых ранений знакомому задержан житель Миасса

Арест провели сотрудники Росгвардии.

Утром 11 ноября бойцы группы задержания вневедомственной охраны Миасса получили сообщение о пострадавшем местном жителе. Оказалось, ему было нанесено ножевое ранение в область ноги. Подозревался в этом мужчина из Миасса, который был знакомым пострадавшего.

Сотрудники Росгвардии, получив данные о нём, незамедлительно выехали по адресу возможного нахождения преступника.

«Росгвардейцы прибыли по адресу места проживания мужчины. Он находился дома и сам открыл представителям войск национальной гвардии дверь», — сообщили в Росгвардии по Челябинской области.

Оказалось, что подозреваемый, 1979 года рождения, был неоднократно судим, в том числе и за особо тяжкие преступления. Затем гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.