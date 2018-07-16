/ Слишком большой грузовик оборвал трамвайные провода в утренний час-пик

Трамваи остановились в обе стороны возле Теплотеха.

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В утренний час-пик пассажиры электротранспорта столкнулись с большой проблемой. В районе Теплотеха, на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы, произошел обрыв проводов. Как удалось узнать, благодаря установленным на участке камерам «Интерсвязи», проблемы создал грузовик. Не рассчитав габариты, он выехал на перекресток и зацепил провода.

Проблемы возникли сразу у нескольких маршрутов: проехать не могли трамваи №№ 3, 14, 15, 16, 17, 20. Руководителю «ЧелябГЭТ» Александру Павлюченко даже пришлось пропустить аппаратное совещание у главы города. Он оперативно решал проблему.

Уже все починили. Обрыв произошел в 08:07, в 09:18 трамваи поехали. — рассказали сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Предположительно, хозяин грузовика должен оплатить простой общественного транспорта.