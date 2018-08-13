/ Спецвагон будет косить траву на трамвайных путях в Челябинске

В городе объявлена борьба с зарослями.

Косить траву и выстригать кусты в Челябинске будут с удвоенной силой. До конца августа каждый район должен превратить газоны, территорию у трамвайных путей и даже пустыри в образцово-показательные пространства. Такое требование озвучил мэр Челябинска Евгений Тефтелев на аппаратном совещании с представителями городской администрации.

Понятно, промзона, но ведь и там люди живут, ждут трамвай, троллейбус на остановке. Траву возле трамвайных путей тоже надо подстричь. В еженедельном режиме прошу это отслеживать. Расслабились вы немного. Это система, это должна быть каждодневная работа. — заявил Евгений Тефтелев.

На газоны отправятся с косилками, а вот заросли возле трамвайных путей будут убирать с помощью специального вагона.

Мы нашли спецвагон, сейчас его комплектуем. Будем использовать его не только для скашивания травы, но и распрыскивания гербицидов. — сообщил на аппаратном совещании директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Борьба с зарослями пройдет в рамках месячника, посвященного подготовке Челябинска ко Дню города.