/ Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция

Это третья попытка помешать движению трамваев за полгода.

Злоумышленники продолжают вмешиваться в работу ЧелябГЭТ. Накануне преступники пытались утащить высоковольтный кабель, который обеспечивает трамваи напряжением и позволяет им передвигаться. Злоумышленников удалось отыскать. Оказалось, что работала целая преступная группа.

Сейчас ОМВД полиции «Металлургический» проводится проверка. Лица, совершившие кражу, действительно установлены. — подтвердили сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

Проверка поможет выяснить, связана ли кража кабеля с исчезновением трамвайных путей, а еще ранее — гаек. Не исключено, что работе электротранспорта пытались помешать одни и те же люди.

Напомним, в апреле назад в районе 2-й Павелецкой улицы сошел с рельсов вагон. Причиной стало повреждение на трамвайных путях. Там выкрутили гайки. Полиция начала проверку. Сам «ЧелябГЭТ» связывает произошедшее с происками конкурентов в лице частных перевозчиков. Спустя месяц там же распилили и вывезли контррельсы — 80 метров путей, которые предотвращают сход трамвая.