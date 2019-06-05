/ Недавно открытый фонтан снова чинят в Челябинске

У сооружения начала отклеиваться плитка.

У фонтана на ЧМЗ возникли проблемы. У недавно реконструированного сооружения, сообщили местные жители, начала отклеиваться плитка. Дефект заметили также представители администрации Металлургического района. Они сразу же обратились к подрядчику, занимавшемуся капитальным ремонтом фонтана, чтобы исправить ситуацию.

Где-то появилась просадка на грунтах. Подрядчик у нас выполнял работы с гарантийными обязательствами в 3 года, и он должен своевременно эти замечания устранять. На сегодняшний момент вот этих провисаний, в общем-то, уже нет. В течение необходимого времени, если будут выявлены еще какие-то дефекты, их устранят. Плитку подклеят. — пояснил сайту «Первый областной» глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Напомним, что капитальный ремонт завершили в прошлом году в холодное время года, поэтому жителям Металлургического района презентовали фонтан только весной 2019. Проблемы с облицовкой не повлияли на работу сооружения.

Как отметил глава района, в теплые дни возле фонтана с удовольствием гуляют люди.