/ «Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска

Горожанам рассказали, каких изменений ждать в ближайшее время.

В ближайшее время Центральный район Челябинска очень преобразится: жителей города ждут новые общественные пространства, «сухой» фонтан и многое другое. Сегодня был презентован проект реконструкции общественных пространств в центре Челябинска. Современные решения и сохранение зеленых зон — основные идеи благоустройства.

Фонтан со стороны проспекта Ленина в сквере на Тернопольской будет заменен на «сухой», у него не будет чаши с водой. Это будет первый и единственный экземпляр в Челябинске. — рассказал глава администрации Центрального района Челябинска Виктор Ерклинцев.

На Площади Науки возле студенческой поликлиники появится портрет Альберта Эйнштейна, выложенный тротуарной плиткой. Не смотря на сложность задачи, ее оценивают как выполнимую.

Работы по благоустройству будут также проведены на месте бывшего рынка на пересечении улиц Воровского и Доватора, в сквере на Алом Поле, будет создан пешеходный бульвар на проспекте Ленина от улицы от Володарского до Лесопарковой.